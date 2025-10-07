Умер Игорь Потапов, бывший пиар-директор студии Disney в России

6 октября стало известно о смерти Игоря Потапова — известного российского пиар-директора. Об этом сообщили близкие мужчины, а также кинокритик и обозреватель Сусанна Альперина. Потапову было 49 лет, последние годы он боролся с тяжёлой болезнью.

Не стало Игоря Потапова — одного из самых грамотных и порядочных людей отечественной кино- и телеиндустрии. Игорь болел. Спасибо тем, кто поддерживал его, как могли. К нему ломились очереди. Ведь от него зависело, в частности, попадёт ли человек на пресс-конференцию, например, к Джонни Деппу и Джерри Брукхаймеру, когда те приедут в Россию представлять очередную часть франшизы «Пираты Карибского моря». Не помню, чтобы Игорь выходил из себя при такой-то вредной работе. Он любую проблему решал рационально и толково.

Игорь Потапов больше всего известен по работе в российском подразделении студии Disney. В нём он работал с момента основания компании в 2006 году вплоть до 2022-го, когда американская корпорация покинула рынок. В последние годы Потапов возглавлял отдел внешних коммуникаций телеканала «Россия».