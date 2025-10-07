Скидки
HOTU покинула ESL Pro League Season 22 после поражения от NAVI в CS 2

Команда HOTU завершила выступление на ESL Pro League Season 22 по CS 2, уступив Natus Vincere во второй стадии группового этапа. Матч закончился со счётом 0:2: 7-13 на Ancient и 9-13 — на Train. Таким образом, коллектив Кима frontales Аргунова покидает турнир.

CS 2. ESL Pro League — Season 22 . Раунд 2
07 октября 2025, вторник. 14:30 МСК
Natus Vincere
Окончен
2 : 0
HOTU

Для NAVI эта победа стала шагом к следующему раунду. Уже 8 октября команда Алекси Aleksib Виролайнена сыграет в 5-м туре второго группового этапа против соперников со статистикой 2:2.

Напомним, ESL Pro League Season 22 проходит с 27 сентября по 12 октября. Участники борются за призовой фонд в размере $ 400 тыс. и важные рейтинговые очки сезона.

