HOTU покинула ESL Pro League Season 22 после поражения от NAVI в CS 2
Поделиться
Команда HOTU завершила выступление на ESL Pro League Season 22 по CS 2, уступив Natus Vincere во второй стадии группового этапа. Матч закончился со счётом 0:2: 7-13 на Ancient и 9-13 — на Train. Таким образом, коллектив Кима frontales Аргунова покидает турнир.
CS 2. ESL Pro League — Season 22 . Раунд 2
07 октября 2025, вторник. 14:30 МСК
Natus Vincere
Окончен
2 : 0
HOTU
Для NAVI эта победа стала шагом к следующему раунду. Уже 8 октября команда Алекси Aleksib Виролайнена сыграет в 5-м туре второго группового этапа против соперников со статистикой 2:2.
Напомним, ESL Pro League Season 22 проходит с 27 сентября по 12 октября. Участники борются за призовой фонд в размере $ 400 тыс. и важные рейтинговые очки сезона.
Chopper — о HOTU:
Комментарии
- 7 октября 2025
-
17:14
-
17:13
-
16:37
-
16:36
-
16:25
-
16:06
-
15:58
-
15:34
-
15:15
-
15:07
-
14:43
-
14:36
-
14:31
-
14:13
-
13:45
-
13:32
-
13:18
-
13:05
-
12:43
-
12:09
-
11:15
-
10:50
-
10:07
-
09:38
-
09:25
-
09:18
-
08:06
-
07:13
-
06:44
-
02:35
- 6 октября 2025
-
23:30
-
21:41
-
21:38
-
20:52
-
20:35