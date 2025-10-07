«Здесь всем плевать на славу»: Джордж Клуни растит своих детей во Франции — вне Голливуда

Американский актёр Джордж Клуни дал большое интервью изданию Esquire. Двукратный лауреат премии «Оскар» в том числе рассказал об отцовстве — ради своих детей он переехал во Францию и живёт со своей семьёй на ферме.

В 2017 году у актёра родились близнецы — мальчик Александр и девочка Элла. Недолго думая, актёр вместе со своей женой Амаль переехал на ферму во Францию, чтобы расти детей вне Голливуда.

Мы живём с детьми на ферме во Франции. Большая часть моей жизни прошла на ферме, и в детстве я ненавидел это. Но теперь я думаю: «Они ведь не сидят бесконечно в своих iPad, да?» Они обедают со взрослыми и моют посуду. У них отличная жизнь. Я беспокоился о самой идее воспитывать наших детей в Лос-Анджелесе, в культуре Голливуда. Я чувствовал, что они никогда не получат справедливого отношения к себе. Во Франции всем плевать на славу. Я не хочу, чтобы они ходили по улицам и боялись папарацци. Я не хочу, чтобы их сравнивали с другими знаменитыми детьми.

Грядущим фильмом Клуни станет комедия «Джей Келли», где актёр сыграл с Адамом Сэндлером. Лента расскажет о звезде и его менеджере, которые отправляются в ностальгический тур по всей Европе. Фильм выйдет 5 декабря на Netflix.