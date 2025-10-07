Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 2. День 9. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Здесь всем плевать на славу»: Джордж Клуни растит своих детей во Франции — вне Голливуда

«Здесь всем плевать на славу»: Джордж Клуни растит своих детей во Франции — вне Голливуда
Аудио-версия:
Комментарии

Американский актёр Джордж Клуни дал большое интервью изданию Esquire. Двукратный лауреат премии «Оскар» в том числе рассказал об отцовстве — ради своих детей он переехал во Францию и живёт со своей семьёй на ферме.

В 2017 году у актёра родились близнецы — мальчик Александр и девочка Элла. Недолго думая, актёр вместе со своей женой Амаль переехал на ферму во Францию, чтобы расти детей вне Голливуда.

Мы живём с детьми на ферме во Франции. Большая часть моей жизни прошла на ферме, и в детстве я ненавидел это. Но теперь я думаю: «Они ведь не сидят бесконечно в своих iPad, да?» Они обедают со взрослыми и моют посуду. У них отличная жизнь. Я беспокоился о самой идее воспитывать наших детей в Лос-Анджелесе, в культуре Голливуда. Я чувствовал, что они никогда не получат справедливого отношения к себе. Во Франции всем плевать на славу. Я не хочу, чтобы они ходили по улицам и боялись папарацци. Я не хочу, чтобы их сравнивали с другими знаменитыми детьми.

Грядущим фильмом Клуни станет комедия «Джей Келли», где актёр сыграл с Адамом Сэндлером. Лента расскажет о звезде и его менеджере, которые отправляются в ностальгический тур по всей Европе. Фильм выйдет 5 декабря на Netflix.

Материалы по теме
«Я всегда играю самого себя? Мне плевать»: Джордж Клуни — о своей карьере в кино
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android