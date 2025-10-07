Николь Кидман заплатила мужу $ 11 млн, чтобы он отказался от алкоголя и наркотиков

На фоне слухов о расставании известной актрисы Николь Кидман и кантри-певца Кита Урбана в Сети появились детали брачного договора между супругами.

Среди прочего Кидман обязалась выплачивать своему мужу по $ 600 тыс. за каждый год брака — при условии, что тот не будет употреблять алкоголь и наркотики. С 2006 года Кит мог заработать таким образом более $ 11 млн.

До знакомства с Кидман певец злоупотреблял опасными веществами, но после свадьбы прошёл трёхмесячный курс терапии и заявлял, что почувствовал себя другим человеком. Состояние жены оценивается примерно в $ 250 млн, а мужа — в $ 75 млн. С лета пара якобы живёт раздельно.