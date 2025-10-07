Скидки
ESL Pro League S22. Stage 2. День 9. Стрим B
«Страшные времена»: MrBeast переживает за будущее YouTube и блогеров из-за ИИ-видео

Комментарии

Популярный YouTube-блогер Джимми MrBeast Дональдсон поразмышлял о том, что развитие нейросетевых видео может оставить без работы настоящих блогеров.

Когда ИИ-видео станут такими же качественными, как обычные ролики — интересно, что станет с YouTube и как это повлияет на миллионы создателей контента, которые сейчас зарабатывают этим на жизнь… Страшные времена.

В начале октября вышла Sora 2 — нейросеть, которая позволяет пользователям создавать качественные короткие видео. После нескольких дней создатели ИИ были вынуждены запретить дипфейки с популярными персонажами, потому что пользователи массово создавали ролики с популярными персонажами — и иногда те оказывались интереснее, чем оригиналы.

