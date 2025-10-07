Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 2. День 9. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Самый масштабный фильм в истории»: актёр Шон Эйвери — об «Одиссее» Кристофера Нолана

«Самый масштабный фильм в истории»: актёр Шон Эйвери — об «Одиссее» Кристофера Нолана
Аудио-версия:
Комментарии

Канадский актёр Шон Эйвери поделился своими впечатлениями от съёмок в «Одиссее» Кристофера Нолана. Артист исполнит второстепенную роль в будущем блокбастере, однако даже он оказался впечатлён масштабами производства фильма.

Эйвери напомнил, что съёмки проходили как минимум в пяти странах Европы. При этом авторы вообще не использовали спецэффекты и зелёные экраны, поэтому всё ощущалось крайне реалистично.

Это самый масштабный фильм в истории. Мы снимали «Одиссею» в пяти разных странах. Никакой компьютерной графики, никакого зелёного экрана посреди океана. Мы были на Сицилии, в Исландии, Греции… И даже в Шотландии, которая просто невероятна.

«Одиссея» Кристофера Нолана выйдет в прокат 17 июля 2026 года. Главные роли в проекте исполнили Мэтт Деймон, Том Холланд, Зендея, Энн Хэтэуэй и другие знаменитые актёры.

Материалы по теме
Какие роли достались известным актёрам в фильме «Одиссея» Кристофера Нолана
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android