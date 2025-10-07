Простой скин AK-47 в Counter-Strike 2 подорожал в 25 раз — с 200 до 5 тыс. рублей

В CS 2 зафиксировали новый ценовой рекорд: скин AK-47 «Африканская сетка» в качестве «Прямо с завода» стремительно вырос в цене и сейчас стоит около 5000 рублей. Ещё месяц назад его можно было приобрести всего за 200 рублей, но за короткий срок стоимость увеличилась более чем в 25 раз.

Резкий скачок зафиксировали на графиках торговой площадки Steam — с середины сентября цена держалась на уровне 210 рублей, после чего начался стремительный рост. Эксперты связывают повышение интереса к скину с волной спекуляций на рынке редких и старых предметов в CS 2, а также с ограниченным предложением по состоянию «Прямо с завода».

Торговая площадка Steam, AK-47 «Африканская сетка» Фото: Steam

Игрокам советуют проверить свои инвентари — внезапно оказавшийся там недорогой «калаш» может стоить уже несколько тысяч рублей. Аналогичную динамику ранее показывал AWP с тем же паттерном, который тоже заметно прибавил в цене.