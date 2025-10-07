Комедийный сериал «Чудо» выйдет на Premier 15 октября

Онлайн-кинотеатр Premier сообщил дату премьеры сериала «Чудо» — криминальная комедия выйдет на платформе в следующую среду, 15 октября.

Сюжет расскажет историю лейтенанта полиции Дениса Орлова, который внедряется в группу анонимных алкоголиков — её курирует криминальный авторитет, который в 90-е выкрал из музея кубок русского царя Василия Шуйского из музея. Денису понадобится найти экспонат и вернуть его в музей.

Главные роли в сериале исполнили Филипп Янковский («Статский советник», «Волшебный участок») и Данил Стеклов («Аутсорс», «Этерна»). Помимо них, на экране можно будет увидеть Юлию Хлынину, Алину Ходжеванову, Сафию Яруллину и Алину Воронцову.