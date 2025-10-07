Скидки
ESL Pro League S22. Stage 2. День 9. Стрим B
Автор It Takes Two и Split Fiction Юсеф Фарес назвал своего претендента на «Игру года»

Известный разработчик Юсеф Фарес считает лучшей игрой 2025 года Clair Obscur: Expedition 33. Автор таких хитов, как It Takes Two и Split Fiction, отметил, что будет удивлён, если на The Game Awards победит какой-то другой проект.

Думаю, именно эта игра произвела наибольшее впечатление и внесла больше всего инноваций в этом году. Я буду удивлён, если Expedition 33 не выиграет — я на самом деле считаю, что её создатели заслужили награду.

Фарес также отметил гемйдиректора Expedition 33 Гийома Броша.

Суперкрутой чувак. После нашей встречи я даже больше хочу, чтобы они выиграли «Игру года», но, думаю, они и так должны победить. Вообще, весь этот год был потрясающим для геймеров, и я надеюсь, что каждый год будет таким же.
