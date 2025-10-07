Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 2. День 9. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Баллада о маленьком игроке с Колином Фарреллом (2025) — дата выхода, когда выйдет, трейлер, сюжет, актёры

Большой трейлер «Баллады о маленьком игроке» с Колином Фарреллом — премьера 29 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Netflix представил большой трейлер фильма «Баллада о маленьком игроке». Премьера нового триллера с Колином Фарреллом состоится 17 октября в избранных кинотеатрах, а цифровой релиз состоится 29-го числа.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Баллада о маленьком игроке» — экранизация одноимённого романа Лоуренса Осборна. Фильм расскажет о Лорде Дойле, который скрывается в Макао из-за огромных долгов. Там он день за днём проводит в казино и тратит оставшиеся деньги, однако вскоре получает шанс всё исправить.

Вместе с Колином Фарреллом («Пингвин») в ленте также снялись Тильда Суинтон («Выживут только любовники»), Чэнь Фала («Шан-Чи и легенда десяти колец») и Алекс Дженнингс («Гангстерленд»). Режиссёром выступил Эдвард Бергер («Конклав», «На западном фронте без перемен»).

Материалы по теме
Невыносимо медленно, но безумно красиво. Почему стоит посмотреть фильм «Лермонтов»
Невыносимо медленно, но безумно красиво. Почему стоит посмотреть фильм «Лермонтов»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android