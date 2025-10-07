Скидки
ESL Pro League S22. Stage 2. День 9. Стрим B
14:30 Мск
Battlefield 6 возглавила недельный чарт продаж Steam ещё до релиза

Предзаказы шутера Battlefield 6 вывели игру на первое место в чарте продаж Steam ещё до выхода. Уже сейчас проект обогнал по числу продаж EA Sports FC 26 и другие хиты.

Второе место за период с 30 сентября по 7 октября заняла новая RPG-игра Digimon Story Time Stranger. Тройку замкнул футбольный симулятор, в топ-10 также вошли предзаказы Call of Duty: Black Ops 7 и только что вышедшая Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles.

Чарт продаж Steam с 30 сентября по 7 октября:

  1. Battlefield 6
  2. Digimon Story Time Stranger
  3. EA Sports FC 26
  4. Megabonk
  5. Cyberpunk 2077
  6. Call of Duty: Black Ops 7
  7. Sons of the Forest
  8. Baldur's Gate 3
  9. Red Dead Redemption 2
  10. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles.
Новости. Чемп.Play
