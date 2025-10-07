Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 2. День 9. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

FURIA одолела Aurora в CS и обеспечила выход в плей-офф ESL Pro League Season 22

FURIA одолела Aurora в CS и обеспечила выход в плей-офф ESL Pro League Season 22
Комментарии

Команда FURIA Esports обыграла Aurora Gaming во второй стадии группового этапа ESL Pro League Season 22 по CS 2. Противостояние завершилось со счётом 2:1: 13-3 на Inferno, 9-13 на Mirage и 16-12 — на Overpass. Благодаря этой победе коллектив Габриэля FalleN Толедо гарантировал себе место в плей-офф турнира.

Aurora Gaming продолжит борьбу на втором групповом этапе. В следующем матче турецкая команда встретится с соперником, имеющим статистику 2:2.

Напомним, ESL Pro League Season 22 проходит с 27 сентября по 12 октября. Участники разыгрывают $ 400 тыс. призовых и очки для рейтинга мирового сезона CS.

HOTU вылетела:
HOTU покинула ESL Pro League Season 22 после поражения от NAVI в CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android