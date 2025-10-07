FURIA одолела Aurora в CS и обеспечила выход в плей-офф ESL Pro League Season 22

Команда FURIA Esports обыграла Aurora Gaming во второй стадии группового этапа ESL Pro League Season 22 по CS 2. Противостояние завершилось со счётом 2:1: 13-3 на Inferno, 9-13 на Mirage и 16-12 — на Overpass. Благодаря этой победе коллектив Габриэля FalleN Толедо гарантировал себе место в плей-офф турнира.

Aurora Gaming продолжит борьбу на втором групповом этапе. В следующем матче турецкая команда встретится с соперником, имеющим статистику 2:2.

Напомним, ESL Pro League Season 22 проходит с 27 сентября по 12 октября. Участники разыгрывают $ 400 тыс. призовых и очки для рейтинга мирового сезона CS.