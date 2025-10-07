Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 2. День 9. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Ведьмак, 4-й сезон: дата выхода, когда выйдет, трейлер, сюжет, актёры, Лиам Хемсворт

Большой трейлер четвёртого сезона «Ведьмака» с Лиамом Хемсвортом — релиз 30 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Netflix представил большой трейлер четвёртого сезона сериала «Ведьмак». Продолжение фэнтезийного шоу выйдет на стриминговом сервисе 30 октября, все восемь эпизодов можно будет посмотреть в день релиза.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

В продолжении роль Геральта из Ривии воплотил актёр Лиам Хемсворт («Голодные игры»), который заменил Генри Кавилла, после того как тот ушёл из проекта. Четвёртый сезон вновь будет основан на одноимённом цикле Анджея Сапковского — к своим ролям вернутся Фрейя Аллан (Цири), Аня Чалотра (Йеннифэр) и Джои Бэти (Лютик).

Сейчас Netflix также работает над пятым, финальным сезоном шоу — его съёмки завершились ещё в сентябре. Проект выйдет уже в 2026 году.

Материалы по теме
Анджей Сапковский назвал идеальный кастинг для «Ведьмака»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android