Большой трейлер четвёртого сезона «Ведьмака» с Лиамом Хемсвортом — релиз 30 октября

Онлайн-кинотеатр Netflix представил большой трейлер четвёртого сезона сериала «Ведьмак». Продолжение фэнтезийного шоу выйдет на стриминговом сервисе 30 октября, все восемь эпизодов можно будет посмотреть в день релиза.

В продолжении роль Геральта из Ривии воплотил актёр Лиам Хемсворт («Голодные игры»), который заменил Генри Кавилла, после того как тот ушёл из проекта. Четвёртый сезон вновь будет основан на одноимённом цикле Анджея Сапковского — к своим ролям вернутся Фрейя Аллан (Цири), Аня Чалотра (Йеннифэр) и Джои Бэти (Лютик).

Сейчас Netflix также работает над пятым, финальным сезоном шоу — его съёмки завершились ещё в сентябре. Проект выйдет уже в 2026 году.