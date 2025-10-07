Первую часть «Гарри Поттера» снова покажут в кино в честь 25-летия фильма

В 2026 году легендарный фильм «Гарри Поттер и философский камень» отметит юбилей — первой части серии о юном волшебнике исполнится 25. В честь этого события Warner Bros. запланировала множество различных мероприятий.

Некоторые детали пока остаются неизвестными, но фанаты могут рассчитывать на повторный показ оригинального «Гарри Поттера» в кинотеатрах по всему миру.

Также создатели планируют выпустить специальное издание и промоакции, а также готовят обновлённый логотип с сиянием Патронуса, который будет широко использоваться в новых и уже существующих линейках продуктов по франшизе о Гарри Поттере.