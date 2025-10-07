Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 2. День 9. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Первую часть «Гарри Поттера» снова покажут в кино в честь 25-летия фильма

Первую часть «Гарри Поттера» снова покажут в кино в честь 25-летия фильма
Комментарии

В 2026 году легендарный фильм «Гарри Поттер и философский камень» отметит юбилей — первой части серии о юном волшебнике исполнится 25. В честь этого события Warner Bros. запланировала множество различных мероприятий.

Некоторые детали пока остаются неизвестными, но фанаты могут рассчитывать на повторный показ оригинального «Гарри Поттера» в кинотеатрах по всему миру.

Также создатели планируют выпустить специальное издание и промоакции, а также готовят обновлённый логотип с сиянием Патронуса, который будет широко использоваться в новых и уже существующих линейках продуктов по франшизе о Гарри Поттере.

Материалы по теме
Волан-де-Морта в сериале «Гарри Поттер» может сыграть женщина — инсайдер
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android