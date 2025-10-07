N0rb3r7 рассказал о будущем после вылета HOTU с ESL Pro League 22

Стендин HOTU Давид n0rb3r7 Даниелян подвёл итоги выступления своей команды на ESL Pro League Season 22 по CS 2 и признался, что не знает, сохранит ли место в составе.

Вот и всё, конец истории HOTU на ESL Pro League 22. Спасибо всем за поддержку, это был крутой турнир для нас, несмотря на последние три матча. Вы спросите, что будет дальше? Не знаю, никто пока не знает. Всем ещё раз спасибо за тёплые слова и поддержку.

Игрок присоединился к HOTU в августе на правах аренды из Virtus.pro, где провёл более девяти месяцев в запасе. С российским коллективом он успел выиграть European Pro League Season 2, заработав $ 11 тыс.

На ESL Pro League Season 22 команда уверенно прошла первый групповой этап, не потерпев ни одного поражения, однако во второй стадии смогла одержать лишь одну победу — над The MongolZ. В результате HOTU заняла 12-14-е место и заработала $ 10,5 тыс.