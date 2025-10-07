Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 2. День 9. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Комедия «Чумовая пятница 2» вышла в онлайне

Комедия «Чумовая пятница 2» вышла в онлайне
Комментарии

Во вторник, 7 октября, состоялся цифровой релиз фильма «Чумовая пятница 2» — вторую часть комедии уже можно посмотреть на Amazon Video и в других онлайн-кинотеатрах.

В продолжении главная героиня становится матерью, которая в одиночку воспитывает дочь Харпер. Главная героиня решает выйти замуж за британского ресторатора Эрика Дэвиса, у которого тоже окажется дочь – Лили. Две семьи поначалу не смогут найти общий язык, что вновь приведёт к магии с обменом телами.

Главные роли в продолжении снова сыграли Линдси Лохан и Джейми Ли Кёртис. Режиссёром ленты выступила Ниша Ганатра, работавшая над «Добро пожаловать в Чиппендейлс» и «И просто так».

Материалы по теме
«Меня не пригласили»: режиссёр «Чумовой пятницы» — о втором фильме
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android