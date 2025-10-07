Комедия «Чумовая пятница 2» вышла в онлайне

Во вторник, 7 октября, состоялся цифровой релиз фильма «Чумовая пятница 2» — вторую часть комедии уже можно посмотреть на Amazon Video и в других онлайн-кинотеатрах.

В продолжении главная героиня становится матерью, которая в одиночку воспитывает дочь Харпер. Главная героиня решает выйти замуж за британского ресторатора Эрика Дэвиса, у которого тоже окажется дочь – Лили. Две семьи поначалу не смогут найти общий язык, что вновь приведёт к магии с обменом телами.

Главные роли в продолжении снова сыграли Линдси Лохан и Джейми Ли Кёртис. Режиссёром ленты выступила Ниша Ганатра, работавшая над «Добро пожаловать в Чиппендейлс» и «И просто так».