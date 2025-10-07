Скидки
Упал Steam 7 октября 2025 года — сбой в работе Стима

Пользователи Steam снова столкнулись с масштабным сбоем — второй раз за эти сутки
Комментарии

Игровая платформа Steam продолжает испытывать проблемы — пользователи жалуются на то, что не могут открыть приложение и зайти в отдельные игры.

Впервые масштабный сбой случился ночью, после этого жалобы на сервера Steam продолжались до обеда. После этого онлайн-площадка восстановила режим работы, но сейчас Valve вновь столкнулась с трудностями.

Фото: steamstat

Как и ночью, сбои в работе (очень медленная прогрузка отдельных вкладок, отказ открывать страницы игр, долгая отправка сообщений и прочее) наблюдаются и на ПК, и в мобильной версии приложения. Сколько времени потребуется на исправление ситуации, не сообщается.

Комментарии
