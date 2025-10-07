«Я покину FaZe, если в команде перестанут верить в меня». Karrigan — о будущем в CS

Капитан FaZe Clan Финн karrigan Андерсен высказался о своём будущем в команде после возвращения Рассела Twistzz Ван Далкена. Датчанин отметил, что готов покинуть состав, если кто-то из игроков перестанет верить в его лидерство и вклад в команду.

Возможно, рассматривали и меня (на замену). Как я понял, одной из причин ухода rain стал более молодой костяк состава. Скажу одно: если кто-то в команде перестанет верить в меня — я с радостью уйду.Я здесь не для того, чтобы разочаровывать FaZe Clan.

После ухода Говарда rain Нюгарда капитана подвергли критике в сообществе: фанаты обвинили его в нежелании уступить место и отметили слабую форму на последних турнирах. Ранее инсайдер Алексей OverDrive Бирюков также намекал на возможное недовольство внутри коллектива.

На ESL Pro League Season 22 FaZe столкнулась с кадровыми трудностями — команда вынужденно вернула rain, чтобы соответствовать регламенту после нескольких изменений в составе.