Файтинг 2XKO по вселенной League of Legends вышел в раннем доступе

Студия Riot Games выпустила в раннем доступе бесплатный файтинг 2XKO. Игра с героями из League of Legends пока доступна только ПК-геймерам, релиз на консолях состоится позднее.

Хотя речь идёт о раннем доступе, в 2XKO уже сейчас доступен полный набор режимов, а также полноценный сезон контента. Ещё пять сезонов пройдут в 2026 году — в каждом станут добавлять нового персонажа, отдельный боевой пропуск и другой контент.

Скачать 2XKO можно бесплатно с официального сайта игры. В первый день могут быть проблемы с подключением к серверам, однако разработчики обещают быстро исправлять подобные неполадки.