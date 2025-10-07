«Хищник: Планета смерти» станет первым фильмом серии с рейтингом для подростков

Предстоящий фантастический боевик «Хищник: Планета смерти» получил рейтинг PG-13 (просмотр нежелателен детям до 13 лет). Таким образом, это первый «Хищник», который смогут посмотреть подростки — другие фильмы серии удостаивались рейтинга «для взрослых».

Отмечается, что в «Планете смерти» будут сцены жестокости, но без человеческой крови, что и позволило получить отметку PG-13.

Картина расскажет новую историю во вселенной «Хищника». В этот раз главным героем выступит сам инопланетный монстр по имени Дек, который преследует нечто невероятно смертоносное, что не под силу устранить никому другому. На своём пути герой встречает андроида Тию, которая будет помогать ему выжить.