Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 2. День 9. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Хищник: Планета смерти» станет первым фильмом серии с рейтингом для подростков

«Хищник: Планета смерти» станет первым фильмом серии с рейтингом для подростков
Комментарии

Предстоящий фантастический боевик «Хищник: Планета смерти» получил рейтинг PG-13 (просмотр нежелателен детям до 13 лет). Таким образом, это первый «Хищник», который смогут посмотреть подростки — другие фильмы серии удостаивались рейтинга «для взрослых».

Отмечается, что в «Планете смерти» будут сцены жестокости, но без человеческой крови, что и позволило получить отметку PG-13.

Картина расскажет новую историю во вселенной «Хищника». В этот раз главным героем выступит сам инопланетный монстр по имени Дек, который преследует нечто невероятно смертоносное, что не под силу устранить никому другому. На своём пути герой встречает андроида Тию, которая будет помогать ему выжить.

Материалы по теме
Видео
Вышел финальный трейлер фильма «Хищник: Планета смерти» — премьера 7 ноября
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android