ESL Pro League S22. Stage 2. День 9. Стрим B
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
На Budapest Major по CS 2 сыграют лишь 12 россиян — худший показатель с 2023 года
На StarLadder Budapest Major 2025 по CS 2 выступят 12 российских игроков — это минимальное число представителей России на мэйджорах с BLAST.tv Paris Major 2023, где участвовали девять киберспортсменов.

Все российские игроки на Budapest Major 2025:

  • Данил donk Крышковец;
  • Дмитрий sh1ro Соколов;
  • Леонид chopper Вишняков;
  • Иван zweih Гогин (Team Spirit);
  • Илья m0NESY Осипов;
  • Максим kyousuke Лукин (Team Falcons);
  • Джами Jame Али;
  • Эмиль nota Москвитин;
  • Андрей AW Анисимов;
  • Андрей BELCHONOKK Ясинский;
  • Владислав xiELO Лысов (PARIVISION);
  • Климентий Kl1m Кривошеев (MIBR).

Для шестерых из них — kyousuke, AW, Kl1m, xiELO, BELCHONOKK и nota — предстоящий мэйджор станет первым в карьере.

StarLadder Budapest Major 2025 пройдёт с 24 ноября по 12 декабря. Команды, включая NAVI и FaZe Clan, разыграют $ 1,25 млн призовых и статус чемпиона мира по CS 2.

Скин взлетел в цене:
Простой скин AK-47 в Counter-Strike 2 подорожал в 25 раз — с 200 до 5 тыс. рублей
