На Budapest Major по CS 2 сыграют лишь 12 россиян — худший показатель с 2023 года
На StarLadder Budapest Major 2025 по CS 2 выступят 12 российских игроков — это минимальное число представителей России на мэйджорах с BLAST.tv Paris Major 2023, где участвовали девять киберспортсменов.
Все российские игроки на Budapest Major 2025:
- Данил donk Крышковец;
- Дмитрий sh1ro Соколов;
- Леонид chopper Вишняков;
- Иван zweih Гогин (Team Spirit);
- Илья m0NESY Осипов;
- Максим kyousuke Лукин (Team Falcons);
- Джами Jame Али;
- Эмиль nota Москвитин;
- Андрей AW Анисимов;
- Андрей BELCHONOKK Ясинский;
- Владислав xiELO Лысов (PARIVISION);
- Климентий Kl1m Кривошеев (MIBR).
Для шестерых из них — kyousuke, AW, Kl1m, xiELO, BELCHONOKK и nota — предстоящий мэйджор станет первым в карьере.
StarLadder Budapest Major 2025 пройдёт с 24 ноября по 12 декабря. Команды, включая NAVI и FaZe Clan, разыграют $ 1,25 млн призовых и статус чемпиона мира по CS 2.
