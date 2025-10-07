Скидки
PARIVISION отказалась от инвайта на BLAST Slam 4 по Dota 2

Организация PARIVISION объявила, что не примет участия в BLAST Slam 4 по Dota 2. Решение команда объяснила желанием дать игрокам время на отдых и восстановление после насыщенного сезона и выступления на The International 2025:

Чтобы игроки успели отдохнуть и восстановиться после интенсивного игрового сезона, было принято решение начать новый соревновательный цикл с FISSURE Playground 2. Спасибо всем, кто поддерживает нас, работа продолжается.

BLAST Slam 4 пройдёт с 14 октября по 9 ноября. Плей-офф турнира примет сингапурский Indoor Stadium, вмещающий 12 тысяч зрителей. Призовой фонд чемпионата составит $ 1 млн, а мероприятие станет первым в серии, куда допустят публику.

Ранее PARIVISION подтвердила, что сохранит прошлогодний состав.

Состав PARIVISION сохранила:
Российская PARIVISION сохранила состав, занявший 3-е место на The International 2025
