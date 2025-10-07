Call of Duty: Black Ops 6 станет бесплатной на неделю — перед выходом Battlefield 6

Компания Activsion объявила, что в Call of Duty: Black Ops 6 можно будет сыграть полностью бесплатно. Акция пройдёт с 9 по 16 октября на всех платформах: ПК, PlayStation и Xbox.

В течение недели геймеры смогут оценить полную версию прошлогоднего шутера — сюжетную кампанию, мультиплеер и зомби-режим. Пользователям также будет доступен контент из нового события The Haunting и весь остальной контент шестого сезона, который также стартует 9 октября.

Весь контент из бесплатной недели Black Ops 7 Фото: Activision

Интересно, что бесплатная неделя с Black Ops 6 пройдёт за сутки до релиза Battlefield 6 — прямого конкурента от Electronic Arts. Однако это уже не первая подобная акция: ранее Activision уже устраивала бесплатные недели гейминга для прошлых частей Call of Duty.