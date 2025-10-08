Скидки
ESL Pro League S22. Stage 2. День 10
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Главная Чемп.Play Новости

В Dota 2 началось голосование за сеты для сокровищницы Collector's Cache

Разработчики Dota 2 объявили о старте нового голосования за косметические наборы из Мастерской Steam — лучшие из них появятся в игре.

Содержимое сокровищницы Collector's Cache можно определить в клиенте игры. До 22 октября каждый игрок сможет проголосовать «за» или «против» добавления каждого набора.

Что бы ни происходило в мире «Доты», художники Мастерской Steam не перестают придумывать крутые новые наборы для своих любимых героев. Это, конечно же, означает, что Мастерская практически переполнена достойными игры наборами, и — вы угадали, прочитав заголовок выше — мы будем рады вашей помощи в выборе следующих из этих потрясающих наборов.

Всего на выбор игроков представлено 283 набора. Вероятно, в новый сундук попадут 10-20 различных сетов, а выйдет он в конце года.

