Айден Insania Саркои, чемпион TI13, ушёл из Team Liquid и завершил карьеру в Dota 2

31-летний шведский саппорт Айден Insania Саркои объявил о завершении профессиональной карьеры в Dota 2.

Об этом сообщил клуб Team Liquid, за который игрок выступал последние шесть лет.

Решающая точка на его пути — то, как он поднял Эгиду на The International 13. Момент, который навсегда останется определяющим в истории Liquid. Мы очень гордимся тем, что именно в нашей команде Insania решил завершить эту главу, и благодарны ему за каждый сезон, который он провёл, представляя нас.

Insania начал карьеру про-игрока в 2009 году в Heroes of Newerth, а несколько сезонов спустя перешёл в Dota 2. Особенно удачными вышел этап в Liquid начиная с 2020 года — Айден выиграл The International 2024, ESL One Germany, два сезона PGL Wallachia, а также принимал участие в финалах Riyadh Masters 2023 и 2024, занял третье место на The International 2022.