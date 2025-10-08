Скидки
Луффи и другие — на свежих кадрах второго сезона сериала «Ван Пис» от Netflix

Комментарии

Издание Entertainment Weekly опубликовало свежие кадры второго сезона сериала «Ван Пис» от Netflix. На них можно увидеть Луффи и других персонажей.

Второй сезон расскажет о путешествии знаменитой команды по опасному течению Гранд Лайн.

Свежие кадры

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Сериал «Ван Пис» рассказывает о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Первый сезон шоу вышел на Netflix в 2023 году и собрал восторженные отзывы зрителей и критиков.

«Ван Пис» уже успели продлить на третий сезон — производство новых серий уже началось. Премьера второго сезона состоится в 2026 году, точной даты пока что нет.

