Леонардо Ди Каприо действительно может сыграть в «Схватке 2» Майкла Манна

По данным источников Deadline, Леонардо Ди Каприо ведёт переговоры, чтобы сыграть в фильме «Схватка 2» Майкла Манна. Актёр якобы сыграет Криса Шихерлиса, которого в оригинале воплотил Вэл Килмер.

Источники сообщают, что на данный момент другим актёрам, кроме Ди Каприо, предложения пока не поступали. Ранее об участии Леонардо в фильме сообщали в World of Reel, но сейчас это подтверждает более авторитетное СМИ.

Впервые новости о сиквеле появились в конце 2023 года. Весной инсайдеры сообщали, что съёмки «Схватки 2» должны начаться в октябре-ноябре, а главную роль сыграет Адам Драйвер (последняя трилогия «Звёздных войн», «Дом Gucci»), но не срослось.

Начало съёмок «Схватки 2» намечено на 2026 год. Сценарий фильма уже готов.