Исполнитель роли Фредди Крюгера рассказал, каким видит будущее «Кошмара на улице Вязов»

Исполнитель роли Фредди Крюгера рассказал, каким видит будущее «Кошмара на улице Вязов»
Актёр Роберт Инглунд, известный по культовой роли Фредди Крюгера, в интервью рассказал, каким, по его мнению, может быть будущее франшизы «Кошмар на улице Вязов».

По мнению актёра, важнее всего не повторять прошлые фильмы, в которых он играл главную роль, а создать нечто новое. Более того, Инглунд считает, что важен и актёр, который будет играть Фредди. В качестве примера он привёл Дага Джонса и Кевина Бейкона, которые, по мнению Роберта, могли бы интересно сыграть злодея.

Я думаю, что ради сохранения франшизы им нужно найти кого-то вроде Дага Джонса. Много лет назад я слышал, что они рассматривали кандидатуру Кевина Бейкона. На самом деле я думаю, что им, вероятно, стоит обратить внимание на кого-то менее известного, кому не нужно беспокоиться о том, чтобы идти по моим стопам, а просто создать свою собственную концепцию персонажа.

Вдобавок Инглунд говорит, что было бы интересно взглянуть на Фредди в другом образе: либо это был бы тощий высокий мужчина или, наоборот, жилистый и низкий.

