В МВД рассказали о заблуждении, связанном со смартфонами
В «Телеграм»-канале «Вестник Киберполиции России» рассказали об опасном заблуждении, связанном со сменой смартфона. В ведомстве предупредили, что на старых устройствах остается много персональных данных пользователя.
Как отметили в МВД, сброс к заводским настройкам не полностью очищает устройство, что может дать злоумышленникам возможность украсть личные данные.
Процедура сброса зачастую лишь разрывает логические связи с данными, в то время как сама информация остаётся в памяти устройства до момента её перезаписи.
Отмечается, что даже в случае сброса злоумышленники могут восстановить фрагменты изображений и документов, историю браузера, сообщения в мессенджерах, аккаунты и прочее.
