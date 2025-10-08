Скидки
Появился новый стильный постер хоррора «Сущность» с Бенедиктом Камбербэтчем

Комментарии

Кинокомпания Briarcliff Entertainment опубликовала новый стильный постер хоррора «Сущность» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.

Постер фильма

Фото: Briarcliff Entertainment

Лента основана на книге Макса Портера. Сюжет повествует об иллюстраторе, который стал вдовцом и теперь воспитывает двух сыновей. В один момент он сталкивается с таинственной сущностью, которая питается его страхами и хочет подчинить себе.

Помимо Камбербэтча, в фильме снялись Дэвид Тьюлис («Джесси Кейв»), Сэм Спруэлл («Золотой век») и Джесси Кейв («Гарри Поттер и Принц-полукровка»). Режиссёром выступил Дилан Саузерн — автор фильма «Больше не к чему стремиться».

Премьера хоррора в России состоится 20 ноября.

Комментарии
