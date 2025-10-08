Скидки
Давид Дастмалчян хочет сыграть Морбиуса в фильме Marvel
Недавно актёр Давид Дастмалчян дал интервью, в котором поговорил о том, что хотел бы сняться в новых «Мстителях». Его персонаж Курт впервые появился в «Человеке-муравье», но там же его видели в последний раз.

По словам актёра, он давно мечтает сыграть Морбиуса в киновселенной Marvel. Речь именно про персонажа в рамках киновселенной, а не отдельной вселенной от Sony, в которой злодея сыграл Джаред Лето.

Я всегда хотел сыграть Морбиуса, живого вампира. Я был бы рад возможности сыграть доктора Майкла Морбиуса. В киновселенной Marvel так много замечательных персонажей, а я всегда был поклонником хорроров и странных личностей.

Желание Давида вряд ли когда-нибудь осуществится, хотя своего Морбиуса в киновселенной Marvel пока нет.

