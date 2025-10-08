Крис Пайн и Дженни Слейт сыграют в продолжении фильма «Иногда я думаю о смерти»
По данным издания Deadline, звезда «Чудо-женщины» Крис Пайн и Дженни Слейт получили главные роли в романтической комедии Carousel.
Это будет продолжение мрачной комедии «Иногда я думаю о смерти» сценаристки и режиссёра Рэйчел Ламберт, представленной на кинофестивале «Сандэнс» в 2023 году. Подробности сюжета фильма не разглашаются, кроме того, что это история любви.
В актёрский состав также входят Эбби Райдер Фортсон, Сэм Уотерстон, Кэти Сагал, Хелен Йорк и другие. Съёмки картины завершились в Кливленде в прошлом месяце.
Когда фильм планируют выпустить, пока не говорят. Вероятно, его подробности появятся позже.
