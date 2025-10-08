Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 2. День 10
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Крис Пайн и Дженни Слейт сыграют в продолжении фильма «Иногда я думаю о смерти»

Крис Пайн и Дженни Слейт сыграют в продолжении фильма «Иногда я думаю о смерти»
Комментарии

По данным издания Deadline, звезда «Чудо-женщины» Крис Пайн и Дженни Слейт получили главные роли в романтической комедии Carousel.

Это будет продолжение мрачной комедии «Иногда я думаю о смерти» сценаристки и режиссёра Рэйчел Ламберт, представленной на кинофестивале «Сандэнс» в 2023 году. Подробности сюжета фильма не разглашаются, кроме того, что это история любви.

В актёрский состав также входят Эбби Райдер Фортсон, Сэм Уотерстон, Кэти Сагал, Хелен Йорк и другие. Съёмки картины завершились в Кливленде в прошлом месяце.

Когда фильм планируют выпустить, пока не говорят. Вероятно, его подробности появятся позже.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android