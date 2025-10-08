Ребекка Фергюсон вновь сыграет леди Джессику в третьей «Дюне»
По данным издания Indie Wire, Ребекка Фергюсон, сыгравшая леди Джессику в первой «Дюне», повторит эту роль и в третьем фильме. В сиквеле актриса тоже появлялась.
По словам Ребекки, сцены с ней уже отсняли для фильма. Сценарий картины она называет феноменальным.
У меня здесь не такая уж большая роль, она едва упоминается в книге. Я не уверена, что мне вообще нужно было там играть, но это уже случилось. Сценарий, к слову, феноменальный.
Как и говорилось ранее, после «Дюны 3» Вильнёв перестанет работать над франшизой в качестве режиссёра. Сам триквел завершит историю Пола Атрейдеса, которого играет Тимоти Шаламе.
Выход картины в зарубежный прокат запланирован на 18 декабря 2026 года.
