Музыку для «Рыцаря семи королевств» по «Игре престолов» напишет композитор «Лило и Стича»

Авторы сериала «Рыцарь семи королевств» продолжают делиться новыми деталями шоу. В этот раз создатели раскрыли имя композитора — впервые в истории франшизы «Игра престолов» музыку для проекта напишет не Рамин Джавади.

В этот раз важнейшая роль досталась Дэну Ромеру, известному по триллеру «Свидание с монстром» с Анной Кендрик и ремейку «Лило и Стича» от Disney. Композитор также писал музыку к историческим картинам — он работал над «Мечом короля» с Мадсом Миккельсеном. Кроме того, Ромер приложил руку и к видеоиграм — он выступил автором саундтрека для шутера Far Cry 5 от Ubisoft.

«Рыцарь семи королевств» основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи королевств. Основные события развернутся за 90 лет до «Игры престолов».

Шоу стартует в январе 2026 года, в первый сезон войдёт шесть эпизодов. Тем временем в HBO уже работают над вторым сезоном проекта.

