EA отключит онлайн в FIFA 23 уже 30 октября

Комментарии

Electronic Arts обновила список игр, в которых совсем скоро отключат сетевую составляющую. Уже 30 октября издатель выключит онлайн в FIFA 23 — последней части серии футбольных симуляторов под эгидой ФИФА.

Фото: EA

Это значит, что геймеры больше не смогут сыграть в онлайн-режимах с другими игроками, включая «Сезоны», «Кооп-сезоны», Ultimate Team и «Клубы профи». Ситуация затронет абсолютно все версии игры: на ПК, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch.

После отключения серверов в FIFA 23 можно будет играть только в одиночные режимы, включая Карьеру, быстрые матчи и турниры. Таким образом, теперь EA поддерживает лишь три последние части серии: EA Sports FC 24, FC 25 и FC 26.

Комментарии
