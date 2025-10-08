Скидки
ESL Pro League S22. Stage 2. День 10
Мэттью Макконахи вернулся в дом Купера из «Интерстеллара» с помощью LED-панелей

Известный блогер Крис Уильямсон выпустил 1000-й эпизод своего подкаста. В этот раз автор позвал в свою передачу актёра Мэттью Макконахи — обладателя «Оскара» и звезду многих голливудских картин.

В честь юбилейного выпуска Уильямсон использовал огромные LED-панели, которые проецируют достоверное изображение в реальном времени. Первым же делом автор создал проекцию дома Купера из «Интерстеллара», где Макконахи сыграл главную роль — инженера Купера. На актёра сразу же нахлынули воспоминания, которыми он поделился со зрителями.

А, дом Купера в Канаде, где мы всё снимали. Все эти кукурузные поля были настоящими, их вырастила производственная команда. А это та самая дорога, по которой ехал Купер и играла музыка Ханса Циммера. Думаю, что «Интерстеллар» — это версия Кристофера Нолана, где человеческая драма объединяется с большой миссией, которую обязан выполнить человек. Когда мы закончили съёмки, я остался ещё на пару дней и мы с сыном проехали прямо по всем этим кукурузным полям. У меня есть видео и фото, было здорово.

Совсем недавно Макконахи вернулся к съёмкам в кино — 3 октября вышел фильм-катастрофа «Школьный автобус» про пожары в Калифорнии. Ленту приняли в основном положительно, отдельно хваля режиссуру Пола Гринграсса («Превосходство Борна») и актёрскую работу самого Макконахи.

