Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 2. День 10
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Начались съёмки второго сезона сериала «Отмороженные»

Начались съёмки второго сезона сериала «Отмороженные»
Аудио-версия:
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Wink объявил о старте производства второго сезона сериала «Отмороженные». Съёмки продлятся несколько месяцев, после чего продолжение шоу про героев из другого времени выйдет на стриминге.

События нового сезона развернутся спустя три года. Фил и Нейман по счастливой случайности оказываются размороженными и пускаются в бега. Ноль, в свою очередь, за это время купил себе кресло депутата и дал ход делу по преследованию всех друзей Фила. Теперь Филу придётся не только разобраться с ним, но и вернуть друзьям жизнь, которую они потеряли из-за него, спасти любимую женщину и наконец-то обрести семью – новую или старую.

К своим ролям вернутся Ян Цапник, Влад Коноплев, Светлана Иванова, Даниил Спиваковский, Кирилл Полухин, Фёдор Лавров и другие актёры. Режиссёром продолжения выступит Радда Новикова («Девушки с Макаровым»), сценарий написали Аня Мирохина и Саша Жамков.

Материалы по теме
Невыносимо медленно, но безумно красиво. Почему стоит посмотреть фильм «Лермонтов»
Невыносимо медленно, но безумно красиво. Почему стоит посмотреть фильм «Лермонтов»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android