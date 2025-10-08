Появился первый постер третьего сезона сериала «Проект «Анна Николаевна»

Кинопоиск опубликовал дебютный постер третьего сезона сериала «Проект «Анна Николаевна». На нём в шутку зачеркнули имя главной героини, а вместо него написали Анастасия Александровна.

Первый постер

Фото: Кинопоиск

В новом сезоне Андрей Пожарский и его коллеги возвращаются в родной город N. Он теперь начальник полиции, а Ляпин и Мокрый — его подчинённые. Жизнь только встаёт на прочные рельсы, как выясняется, что жена Пожарского Настя на самом деле — секретный андроид, которого подселили к Андрею в рамках научного эксперимента по созданию партии роботов-матерей.

Премьера нового сезона состоится на «Кинопоиске» в 2026 году.