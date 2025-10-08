Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 2. День 10
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появился первый постер третьего сезона сериала «Проект «Анна Николаевна»

Появился первый постер третьего сезона сериала «Проект «Анна Николаевна»
Комментарии

Кинопоиск опубликовал дебютный постер третьего сезона сериала «Проект «Анна Николаевна». На нём в шутку зачеркнули имя главной героини, а вместо него написали Анастасия Александровна.

Первый постер

Фото: Кинопоиск

В новом сезоне Андрей Пожарский и его коллеги возвращаются в родной город N. Он теперь начальник полиции, а Ляпин и Мокрый — его подчинённые. Жизнь только встаёт на прочные рельсы, как выясняется, что жена Пожарского Настя на самом деле — секретный андроид, которого подселили к Андрею в рамках научного эксперимента по созданию партии роботов-матерей.

Премьера нового сезона состоится на «Кинопоиске» в 2026 году.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android