Фильм Трон Арес с Джаредом Лето — что пишут критики, отзывы, обзоры, стоит ли смотреть

«Длинное музыкальное видео»: критики смешанно оценили фильм «Трон: Арес» с Джаредом Лето
Аудио-версия:
Уже 9 октября состоится мировая премьера фильма «Трон: Арес» — продолжения культовой фантастической серии с Джаредом Лето. Тем временем критики уже посмотрели фильм и опубликовали его обзоры.

Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes новинку рекомендуют к просмотру 53% критиков. Журналисты приняли картину смешанно: они хвалят визуальные эффекты, экшен и музыку группы Nine Inch Nails, но ругают актёрскую игру, сценарий и общее ощущение вторичности. Обозреватели отмечают, что в фильме нет никаких новых идей, но ленту всё же стоит посмотреть ради визуального зрелища.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о фильме «Трон: Арес»

«Арес» — утомительный, перепродюсированный, тошнотворный и скучный научно-фантастический боевик. Это скорее длинное музыкальное видео, замаскированное под фильм.
«Трон: Арес» ощущается как сериал, который прошёл через франшизную автомойку. Всё, что делало серию уникальной, было напрочь смыто водой.
Неплохой саундтрек, отличный экшен и визуальные эффекты. К сожалению, в «Аресе» больше ничего нет.
«Трон: Арес» — это чистый визуальный шум. Фильм заимствует ходы у каждого великого научно-фантастического проекта с темой искусственного интеллекта, но никогда не копает глубже поверхности. Он стильный, с потрясающим экшеном и крутыми идеями, но эмоционально он невероятно пустой.
«Арес» лучше всего работает как безбашенный боевик с отличными визуальными эффектами и невероятным звуком. Но ему не хватает актёрской хватки и толкового сценария, чтобы достичь гораздо большего.

Неофициальная премьера фильма «Трон: Арес» в России состоится 16 октября.

