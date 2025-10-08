Скидки
«Пираты Карибского моря» без Джонни Деппа»: фанаты «Ведьмака» громят трейлер 4-го сезона

«Пираты Карибского моря» без Джонни Деппа»: фанаты «Ведьмака» громят трейлер 4-го сезона
7 октября Netflix выпустил трейлер четвёртого сезона «Ведьмака», который стал новой главой для сериала. Главную роль в продолжении сыграл звезда «Голодных игр» Лиам Хемсворт, который пришёл на смену Генри Кавиллу.

Тем временем трейлер на YouTube уже собрал более 30 тысяч дизлайков при 13 тысячах лайков. Пользователи снова ругают авторов шоу за рекаст Геральта из Ривии, вялый сценарий и сравнивают Лиама Хемсворта с его братом Крисом, который играет Тора в киновселенной Marvel.

Лайки и дизлайки под трейлером четвёртого сезона «Ведьмака»

Лайки и дизлайки под трейлером четвёртого сезона «Ведьмака»

Фото: YouTube

Что пишут зрители под трейлером четвёртого сезона «Ведьмака»

Геральт без своего фирменного грубого голоса — одна из самых больших потерь сериала.
Помните, ребята, это всё не вина Лиама, во всём виноваты продюсеры Netflix.
«Ведьмак 4: Любовь и Гром».
Аура Геральта полностью пропала. Он теперь какой-то ковбой из Техаса.
Мне нравится игра Лиама, но у него нет глубокого тона Генри Кавилла.
Этот сериал без Генри Кавилла – это как «Пираты Карибского моря» без Джонни Деппа.
Каждый эпизод сезона должен был стоить 27 миллионов долларов. У меня такое ощущение, что Netflix занимается отмыванием денег.

Премьера четвёртого сезона «Ведьмака» состоится 30 октября. Все восемь эпизодов можно будет посмотреть в день выхода.

