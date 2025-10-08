Дочь Робина Уильямса раскритиковала ИИ-видео с её умершим отцом

Зельда Уильямс, дочь знаменитого актёра Робина Уильямса, сделала заявление на своей странице в соцсети. Она попросила перестать присылать ей видео, где нейросеть генерирует её умершего отца.

Девушка заявила, что не хочет видеть артиста в таком видео и не понимает подобного отношения к ней самой. Она также считает, что называть искусственный интеллект «будущим» нельзя — по её мнению, ИИ «бездарно перерабатывает прошлое».

Пожалуйста, просто перестаньте присылать мне видео с папой, созданные с помощью искусственного интеллекта. Перестаньте верить, что я хочу видеть подобные ролики. Я не хочу и не пойму их. Пожалуйста, если в вас есть хоть капля порядочности, просто прекратите так поступать с ним, со мной и со всеми остальными. И ради всего святого, перестаньте называть искусственный интеллект «будущим». ИИ просто бездарно перерабатывает прошлое, чтобы снова его потребить.

Робин Уильямс скончался 11 августа 2014 года в возрасте 63 лет. Он прославился благодаря ролям в фильмах «Умница Уилл Хантинг», «Общество мёртвых поэтов» и «Двухсотлетний человек». Артист также любил видеоигры компании Nintendo — в честь персонажа из серии «Легенда о Зельде» он и назвал свою дочь.