Расписание выхода второго сезона сериала «Кибердеревня»
Уже 18 октября состоится премьера второго сезона сериала «Кибердеревня». Продолжение расскажет о новых приключениях робота и марсианского фермера. В этот раз они попытаются одолеть Галю — искусственный интеллект, который вселяется в Барагозина, главу «Ижевск Дайнемикс». Для этого Николаю и Робогозину нужно организовать побег из космической тюрьмы.
Во второй сезон вновь войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по субботам в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Финал состоится 20 декабря.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|18 октября
|2-я серия
|25 октября
|3-я серия
|1 ноября
|4-я серия
|8 ноября
|5-я серия
|15 ноября
|6-я серия
|22 ноября
|7-я серия
|29 ноября
|8-я серия
|6 декабря
|9-я серия
|13 декабря
|10-я серия
|20 декабря
