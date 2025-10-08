Скидки
Сериал Кибердеревня, 2-й сезон: (2025): дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Кибердеревня»
Уже 18 октября состоится премьера второго сезона сериала «Кибердеревня». Продолжение расскажет о новых приключениях робота и марсианского фермера. В этот раз они попытаются одолеть Галю — искусственный интеллект, который вселяется в Барагозина, главу «Ижевск Дайнемикс». Для этого Николаю и Робогозину нужно организовать побег из космической тюрьмы.

Во второй сезон вновь войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по субботам в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Финал состоится 20 декабря.

Расписание выхода второго сезона сериала «Кибердеревня»

ЭпизодДата выхода
1-я серия18 октября
2-я серия25 октября
3-я серия1 ноября
4-я серия8 ноября
5-я серия15 ноября
6-я серия22 ноября
7-я серия29 ноября
8-я серия6 декабря
9-я серия13 декабря
10-я серия20 декабря
