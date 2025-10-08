Insania: беру перерыв, но точно останусь в Dota 2

31-летний шведский саппорт Айден Insania Саркои прокомментировал завершение профессиональной карьеры в Dota 2. Игрок поблагодарил болельщиков за поддержку и намекнул, что не собирается уходить из дисциплины окончательно.

Большое спасибо всем, кто написал такие тёплые и добрые слова! В ближайшее время я планирую сделать более развёрнутое сообщение, но пока хочу поделиться с вами своими планами. Сейчас я беру перерыв, однако твёрдо намерен продолжить работу в Dota 2. Пока я не определился с конкретным направлением — буду ли я заниматься комментаторской деятельностью или вернусь к тренерской работе. Обещаю держать вас в курсе моих дальнейших планов! Ещё раз спасибо за вашу поддержку и понимание.

О завершении карьеры 31-летнего шведского саппорта ранее объявила Team Liquid, за которую он выступал последние шесть лет. В организации отметили, что «решающим моментом на пути Айдена стало то, как он поднял Эгиду на The International 13», назвав это символом его вклада в историю клуба.

Insania начал киберспортивную карьеру ещё в 2009 году в Heroes of Newerth, а позднее перешёл в Dota 2. Наиболее успешным стал его период в Team Liquid — вместе с командой он выиграл The International 2024, ESL One Germany, два сезона PGL Wallachia, а также занимал призовые места на Riyadh Masters 2023 и 2024, и TI11, где Liquid стала третьей.