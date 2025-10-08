Скидки
Twistzz: изначально я должен был заменить именно rain

Аудио-версия:
Игрок FaZe Clan по CS2 Рассел Twistzz Ван Далкен рассказал, что с самого начала переговоров с организацией его рассматривали как замену Ховарда rain Найгарда. Канадец отметил, что возвращение в команду прошло спокойно, а коллектив за это время сильно вырос.

Воссоединение с командой прошло очень ненавязчиво. Мои тиммейты выросли как игроки. Людям может казаться, что karrigan остался прежним, но я считаю, что он вырос как лидер. И broky тоже повзрослел. Это те же люди, но они повзрослели.

Twistzz уточнил, что план изначально предполагал именно замену rain, несмотря на слухи вокруг состава.

Да, я изначально должен был заменить именно rain. Люди могли думать иначе (смеётся), но всё было спланировано именно так. Я бы не сказал, что FaZe Clan сделала что-то неправильно. Как говорил karrigan, у менеджмента есть свой взгляд на состав и свой план, и мы ему следуем.

Состав FaZe Clan:

  • Финн karrigan Андерсен;
  • Давид frozen Чернянский;
  • Хельвийс broky Сауканц;
  • Якуб jcobbb Пьетрушевский;
  • Рассел Twistzz Ван Далкен.

Twistzz вернулся в FaZe Clan в сентябре 2025 года, заменив rain, который позже временно вернулся в ростер для ESL Pro League Season 22. Перед этим клуб подписал jcobbb вместо EliGE, перешедшего в Team Liquid — туда, где ранее выступал сам Twistzz.

