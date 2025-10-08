MOUZ и Execration заменят PARIVISION и Talon на BLAST Slam IV по Dota 2

Турнирный организатор BLAST объявил об изменениях в списке участников BLAST Slam IV. Из соревнований выбыли PARIVISION и Talon Esports, их места займут MOUZ и Execration.

Ранее PARIVISION сообщила, что пропустит турнир, чтобы дать игрокам время на восстановление после напряжённого сезона. Что касается Talon, организация, по всей видимости, расформировала состав по Dota 2 и также не сможет принять участия в чемпионате.

BLAST Slam IV пройдёт с 14 октября по 9 ноября. В турнире примут участие 12 команд, которые разыграют $ 1 млн призовых. Чемпионат состоится в формате LAN в Сингапуре и будет включать четыре стадии: групповую, Last Chance, Play-In и плей-офф. В решающую часть соревнования пройдут шесть сильнейших коллективов.