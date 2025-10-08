Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 2. День 10
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

На Twitch прошла трансляция с родами — первая в истории

На Twitch прошла трансляция с родами — первая в истории
Комментарии

Стримерша Fandy продемонстрировала свои роды в прямом эфире на Twitch. Подобная трансляция стала первой в истории платформы.

Фото: Fandy

Прямой эфир девушка решила провести у себя дома, а сами роды происходили в надувном бассейне. Участие в стриме принимали медицинские специалисты и близкие автора. Трансляция длилась на протяжении восьми часов, за это время она собрала около 27 тыс. зрителей. В итоге у Fandy родилась девочка, которую назвали Луна.

Во время трансляции в комментариях появился генеральный директор Twitch Дэн Клэнси. Он поздравил девушку с пополнением.

Fandy ведёт трансляции с 2016 года — в основном, она проводила эфиры по League of Legends, World of Warcraft и другим популярным онлайн-играм. Сейчас у неё более 369 тыс. подписчиков.

О новой функции Twitch:
На Twitch появилась функция перемотки и паузы — только для платных зрителей
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android