На Twitch прошла трансляция с родами — первая в истории

Стримерша Fandy продемонстрировала свои роды в прямом эфире на Twitch. Подобная трансляция стала первой в истории платформы.

Фото: Fandy

Прямой эфир девушка решила провести у себя дома, а сами роды происходили в надувном бассейне. Участие в стриме принимали медицинские специалисты и близкие автора. Трансляция длилась на протяжении восьми часов, за это время она собрала около 27 тыс. зрителей. В итоге у Fandy родилась девочка, которую назвали Луна.

Во время трансляции в комментариях появился генеральный директор Twitch Дэн Клэнси. Он поздравил девушку с пополнением.

Fandy ведёт трансляции с 2016 года — в основном, она проводила эфиры по League of Legends, World of Warcraft и другим популярным онлайн-играм. Сейчас у неё более 369 тыс. подписчиков.