Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 2. День 10
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стример завершил турнир Champions в EA Sports FC 26 со счётом 15:0 бронзовым составом

Стример завершил турнир Champions в EA Sports FC 26 со счётом 15:0 бронзовым составом
Аудио-версия:
Комментарии

Стример и бывший профессиональный игрок под ником BroomeyJC закончил выступление в еженедельном турнире Champions в игре EA Sports FC 26. В этот раз блогер решил сыграть все 15 матчей полностью бронзовым составом и умудрился выиграть абсолютно все поединки.

Видео доступно на YouTube-канале BroomeyJC. Права на видео принадлежат BroomeyJC/EA.

В состав BroomeyJC вошли в основном малоизвестные игроки из низших дивизионов Ultimate Team — стример собрал команду из англичан, австралийцев и бразильцев с общей сыгранностью 28/33 баллов. Игрок сфокусировался на футболистах с высоким показателем скорости.

Бронзовый состав BroomeyJC

Бронзовый состав BroomeyJC

В результате BroomeyJC удалось выиграть все 15 матчей, благодаря чему он получил максимально возможные награды: несколько десятков тысяч монет и самые большие наборы с футболистами. Таким образом, блогер повторил результат ещё одного бывшего про-игрока Гарри Хескета, который завершил турнир Champions в FIFA 17 с более впечатляющим счётом (40-0).

Материалы по теме
В EA Sports FC 26 нашли лучшего форварда — она играет за «Барселону»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android