Стример завершил турнир Champions в EA Sports FC 26 со счётом 15:0 бронзовым составом

Стример и бывший профессиональный игрок под ником BroomeyJC закончил выступление в еженедельном турнире Champions в игре EA Sports FC 26. В этот раз блогер решил сыграть все 15 матчей полностью бронзовым составом и умудрился выиграть абсолютно все поединки.

Видео доступно на YouTube-канале BroomeyJC. Права на видео принадлежат BroomeyJC/EA.

В состав BroomeyJC вошли в основном малоизвестные игроки из низших дивизионов Ultimate Team — стример собрал команду из англичан, австралийцев и бразильцев с общей сыгранностью 28/33 баллов. Игрок сфокусировался на футболистах с высоким показателем скорости.

Бронзовый состав BroomeyJC

В результате BroomeyJC удалось выиграть все 15 матчей, благодаря чему он получил максимально возможные награды: несколько десятков тысяч монет и самые большие наборы с футболистами. Таким образом, блогер повторил результат ещё одного бывшего про-игрока Гарри Хескета, который завершил турнир Champions в FIFA 17 с более впечатляющим счётом (40-0).