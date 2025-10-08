Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League S22. Stage 2. День 10
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появились кадры 2-го сезона «Тысячи ударов» от автора «Острых козырьков» — выход в январе

Появились кадры 2-го сезона «Тысячи ударов» от автора «Острых козырьков» — выход в январе
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Empire представило первые кадры второго сезона сериала «Тысяча ударов». Продолжение шоу выйдет на стриминговом сервисе Disney+ 9 января 2026 года.

Фото: Empire/Disney

Фото: Empire/Disney

Фото: Empire/Disney

Фото: Empire/Disney

Фото: Empire/Disney

Фото: Empire/Disney

«Тысяча ударов» рассказывает о постиндустриальной революции в Лондоне и о преступном мире, который начал набирать обороты в викторианскую эпоху. В центре сюжета двое друзей с Ямайки — Алек и Иезекий, которых затянул водоворот событий, бурно развивающихся в столице Великобритании. Одна часть преступников открыто расхаживает по улицам города, а другая — не выходит из подполья.

Главные роли в шоу сыграли Малакай Кирби («Доктор Кто»), Эрин Доэрти («Корона») и Стивен Грэм («Переходный возраст»). Автором сценария выступил Стивен Найт — создатель популярного сериала «Острые козырьки».

О другом сериале от Стивена Найта:
«Дом Гиннесса»: вышел новый хит автора «Острых козырьков»
«Дом Гиннесса»: вышел новый хит автора «Острых козырьков»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android