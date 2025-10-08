The MongolZ покинула ESL Pro League Season 22 после поражения от NAVI в CS 2
Команда The MongolZ завершила своё выступление на ESL Pro League Season 22 по Counter-Strike 2. В решающей игре пятого раунда азиатский коллектив не справился с Natus Vincere и проиграл со счётом 0:2 (3:13 на Nuke и 13:16 на Ancient).
CS 2. ESL Pro League — Season 22 . Раунд 2
08 октября 2025, среда. 14:30 МСК
The MongolZ
Окончен
0 : 2
Natus Vincere
Благодаря этой победе коллектив Алекси Aleksib Виролайнена проходит в плей-офф чемпионата. Игровой день продолжат G2 Esports/3DMAX и Aurora Gaming/FaZe Clan. Матчи пройдут в 17:00 и 19:30 мск соответственно.
Напомним, ESL Pro League Season 22 проходит с 27 сентября по 12 октября. Участники борются за призовой фонд в размере $ 400 тыс. и важные рейтинговые очки сезона.
Комментарии
