Съёмки «14 друзей Оушена» стартуют летом 2026 года

Аудио-версия:
На Нью-Йоркском кинофестивале выступил знаменитый актёр Джордж Клуни. Он объявил о старте производства фильма «14 друзей Оушена».

По словам Клуни, студия Warner Bros. одобрила бюджет будущей картины и сейчас команда пытается определить дату начала съёмок. Актёр также рассказал, что снимать фильм планируют летом 2026 года.

Только что получили одобрение бюджета от студии на «14 друзей Оушена». Пытаемся определить дату начала съёмок: они, вероятно, начнутся примерно через девять месяцев.

Клуни также спросили, вернутся ли Мэтт Дэймон, Дон Чидл и Джулия Робертс к своим ролям. Актёр в ответ улыбнулся и сказал, что здорово было бы снова поработать вместе.

По данным Deadline, новый фильм франшизы должен снять режиссёр Эдвард Бергер, известный по «На Западном фронте без перемен». Брэд Питт и Джордж Клуни вернутся к исполнению главных ролей. Ранее СМИ сообщали, что студия Warner Bros. работает над приквелом «11 друзей Оушена». Его анонсировали в 2022 году, но какие-либо подробности о разработке фильма пока неизвестны.

